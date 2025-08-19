«Локомотив» отзаявил Самошникова

«Локомотив» исключил из своей заявки в РПЛ на текущий сезон защитника Илью Самошникова. Ожидается, что игрок перейдет в «Спартак».

По данным источника РИА «Новости», Самошников подпишет контракт с красно-белыми уже сегодня.