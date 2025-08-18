Введите ваш ник на сайте
Личка высказался о результатах «Динамо» при Карпине

Сегодня, 17:51

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка оценил старт московской команды в РПЛ-2025/26.

  • Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

– Честно скажу, не слежу за играми «Динамо». Я сконцентрирован сейчас на своей работе, видел только результаты. Да, можно сказать, что они не совсем хорошие.

В футболе так бывает, что приходит плохое время. Но я верю, что команда сможет выправить эту ситуацию.

Я желаю «Динамо» и его игрокам, чтобы они поднялись в турнирной таблице, показывали красивый футбол и радовали болельщиков.

Я знаю всех этих игроков, работал с ними два года. Я не обиделся ни на кого в «Динамо», поэтому хочу, чтобы хорошие моменты наступили для бело-голубых в ближайшее время.

– Связываете ли вы проблемы «Динамо» с отсутствием Тюкавина?

– Нет, я не думаю, что «звезда» появилась из-за отсутствия Тюки, потому что мы играли все шесть месяцев без него. Я выпускал Карраскаля на позиции «девятки», и у нас все получалось очень хорошо.

Конечно, Тюкавин – очень важный игрок для «Динамо», но все же, надеюсь, вы понимаете, что это всего лишь один игрок, а команда состоит из 11-ти человек.

– Вы готовы вернуться в «Динамо», если поступит предложение?

– Теперь у меня контракт здесь, в Карагюмрюке. Для меня это нелегко, потому что уровень игроков немного отличается, но мы сделаем все возможное с моей командой тренеров и попытаемся улучшить класс футболистов и команды.

У нас много работы, и я не думаю сейчас о «Динамо».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Карагюмрюк Карпин Валерий Личка Марцел
