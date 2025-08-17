Станкович: «Мы в «Спартаке» выбрали самый сложный путь и идем по нему»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

С 52-й минуты москвичи были в большинстве.

У «Зенита» за 2 желтые карточки удален Дуглас Сантос.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

– Вы сегодня были максимально спокойны. К такому Станковичу не совсем ещe привыкаем. Почему так?

– Я был спокойным не только в этом матче, но и в предыдущем, и до этого. Так как, я уже говорил, что не хочу понапрасну тратить энергию на те моменты, которые мы не в силах поменять. Сегодня я наслаждался матчем, игрой ребят. Они заслуживали победы, но мы выбрали самый сложный путь и идeм по нему.