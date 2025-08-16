Галактионов прокомментировал спасение «Локомотива» в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Балтика» открыла счет на 3-й минуте.

«Локомотив» на 80-й минуте спас Николай Комличенко.

«Локо» лидирует в РПЛ.

«Наш сегодняшний соперник достаточно боевой. Он оказывает давление, бежит, бьется, играет очень агрессивно. Надо было быть к этому готовым. Но мы вошли в сегодняшний матч, пропустив гол в самом начале. Это, естественно, дает оппоненту определенное преимущество. Но в дальнейшем мы взяли мяч под контроль, старались доводить подходы к воротам до ударов.

Немного не хватало остроты в завершающей стадии, не хватало напористости в чужой штрафной площади. Но честь и хвала ребятам за то, что они не опустили рук. Старались напрягать соперника и в плане эмоций, и в плане активности. Те, кто вышел на замену во втором тайме, добавили свежести и скорости. Мы старались поддерживать этот темп до конца, и это воплотилось в забитый мяч», – сказал Галактионов.