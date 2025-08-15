Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»

Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»

Вчера, 23:43

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об отставке Олега Кононова с поста главного тренера «Торпедо».

«Когда Соболев подписал Кононова, я сразу сказал, что это ужас. По приглашeнным Кононовым футболистам было ясно, что они просто грабят Соболева. Привели футболистов, от которых через два месяца избавлялись.

Потом Кононов посоветовал взять Ари, который ещe большее недоразумение, чем сам Кононов, и они вдвоeм «отжарили» «Торпедо» на три миллиона евро.

Светлое пятно в «Торпедо» было, когда президентом был Волнушкин, который сдерживал порывы Кононова. Но когда Кононов убедил Соболева подписать Ари, Волнушкин сразу ушeл с должности.

И всe рассыпалось, потому что их интересовал только заработок. Кононов – никакой тренер, во всех командах он заканчивает речeвкой: «Олег Кононов, пошeл ты… на небо за звeздочкой».

Кононов должен был уйти после скандала. Если генеральный директор сидит, то почему Ари и Кононов даже не отстранены? Но я рад, что «Торпедо» наконец приняло это решение. Желаю команде развития и вернуться в РПЛ», – заявил Селюк.

  • «Торпедо» исключили из РПЛ за попытки подкупа судей.
  • В Первой лиге московская команда набрала 1 очко в 4 турах и идет в зоне вылета.
  • Кононова должен сменить Олег Василенко.

Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег Селюк Дмитрий
