Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба

Персонал «Зенита» платит по 8 тысяч рублей в месяц за еду на базе в Удельной. Такую практику поддерживает исполнительный директор клуба Максим Погорелов.

«Из их зарплаты удерживается НДФЛ. Труженикам предоставляют питание, а это есть доход в натуральной форме, за который надо платить. Ни в «Спартаке», ни в «Динамо», ни в ЦСКА, ни тем более в «Локомотиве» – такой практики, естественно, НЕТ», – написал журналист Иван Карпов.

Бесплатное питание получают только футболисты и тренерский штаб команды.

Сообщается, что средний оклад администраторов, врачей, массажистов, агрономов, охраны и прочих работников клуба составляет 100-150 тысяч рублей в месяц. Бюджет «Зенита» по самым скромным оценкам превышает 20 миллиардов рублей в год