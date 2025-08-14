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Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

14 августа 2025, 21:43
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем российско-американском саммите.

  • В пятницу, 15 августа, встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп.
  • Президенты России и США проведут переговоры в городе Анкоридж на Аляске.

«Владимир Путин и Дональд Трамп не будут обсуждать тему спорта, у них есть более важные темы.

Дмитрий Песков рассказывает, что в повестке встречи темы спорта официально нет. Не думаю, что она будет обсуждаться, потому что и в составе обеих делегаций нет представителей спорта.

Вроде бы кто-то сообщал, что Трамп когда-то сказал, что российских спортсменов нужно вернуть. Не знаю, правда это или нет.

В любом случае я предстоящую встречу не связываю с какими-либо изменениями для российского спорта», – заявил Колосков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Путин Владимир Колосков Вячеслав
Комментарии (1)
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Александр52
1755204633
Господин Колосков кроме футбола ни чего не видит. К чему это интервью с ним?
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