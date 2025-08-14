Мусаев посоветовал 18-летнему Мукаилову быть скромнее после дубля в ворота «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после гостевого матча FONBET Кубка России с «Динамо» (4:0) высказался об игре 18-летнего нападающего Казбека Мукаилова, забившего два гола.

– Насколько сегодня Мукаилов показал свой потенциал?

– Он же не просто так попал сюда. Мы видели, он на летних сборах приезжал к нам, участвовал в одном контрольном матче. Мы смотрим все игры молодежки, видим, что у него есть хорошие задатки. Такой фактурный форвард, но ещe много над чем надо работать, нельзя ему расслабляться.

Я уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле. Надо было его убирать сразу, ещe рано. Больше работы, надо поскромнее быть.

– Когда мы можем его увидеть в чемпионате?

– Всe возможно. У нас на этой позиции играет Джон Кордоба – лучший игрок чемпионата по праву. Казбек сейчас будет больше с нами тренироваться, проводить больше времени с основным составом. Я думаю, шансы будут.