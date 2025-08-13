Введите ваш ник на сайте
Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Вчера, 23:59

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на планы ввести новый лимит на легионеров в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Ваше мнение по поводу лимита?

– Свое мнение по поводу лимита я сказал в 2008 году. Больше мне добавить нечего.

  • Тогда Карпин назвал лимит на легионеров «злом».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
