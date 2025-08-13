Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на планы ввести новый лимит на легионеров в чемпионате России.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
– Ваше мнение по поводу лимита?
– Свое мнение по поводу лимита я сказал в 2008 году. Больше мне добавить нечего.
- Тогда Карпин назвал лимит на легионеров «злом».
Источник: «Матч ТВ»