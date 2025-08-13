Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»

Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»

Сегодня, 08:10
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе команды в матче 2-го тура группы A FONBET Кубка России с «Рубином» (3:0).

– Сергей Богданович, вы довольно экспериментальный состав сегодня выпустили, в нем не было ни одного бразильца. Почему вы так решили? Это связано с тем, что лидеры готовятся к матчу со «Спартаком», или какая-то другая причина?

– Мы по независящим от нас причинам, форс-мажорным, прилетели в Петербург только позавчера вечером. У нас тренировки после игры с «Ахматом» – буквально вчера один день был. И, конечно, те ребята, которые провели большую часть матча с «Ахматом», они в достаточно непростом состоянии функциональном, и тоже не до восстановления.

Поэтому максимально постарались те позиции, которые у нас есть, дать возможность сыграть ребятам, которые сыграли меньше в последнем матче. За исключением Эраковича, остальные, в принципе, все играли ребята, которые не вышли в составе на матч против «Ахмата».

Поэтому я думаю, что сегодня сыграли нормально, кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом кубковый настоящий матч, много борьбы, и до последних минут те же игроки «Рубина», стоит им отдать должное, старались забить, атаковали, играли активно. Я думаю, что в любом случае победа заслуженная, но очень-очень непростая.

  • В основном составе «Зенита» вышли 6 российских игроков, еще 3 вышли на замену.
  • Голы у петербуржцев забили Матео Кассьерра на 70-й и 78-й (с пенальти) минутах и Вадим Шилов на 84-й.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Рубин Зенит
Комментарии (4)
Красногвардейчик
1755062583
Вот почитаешь нытьё Сельдерея, и смешно и жалко его становится)))
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1755063680
Победить то победили, но тебе пора на отдых, засиделся ты
Ответить
За что бан ?
1755066700
Вот почитаешь нытьё "красногейчика" ...... , но лучше не надо . Пусть его "творчество" специалисты в области психиатрии изучают - это по их профилю.
Ответить
