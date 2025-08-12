⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте

«Спартак» потерпел поражение во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Деяна Станковича на своем поле уступила «Динамо Мх» в серии пенальти.

В основное время было 1:1 – на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, на 95-й – Руслан Литвинов.

По пенальти динамовцы выиграли со счетом 4:3.

Махачкалинцы стали лидером группы C, где также выступают «Пари НН» и «Ростов».