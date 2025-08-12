Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте

⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте

Вчера, 22:56
39

«Спартак» потерпел поражение во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Деяна Станковича на своем поле уступила «Динамо Мх» в серии пенальти.

В основное время было 1:1 – на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, на 95-й – Руслан Литвинов.

По пенальти динамовцы выиграли со счетом 4:3.

Махачкалинцы стали лидером группы C, где также выступают «Пари НН» и «Ростов».

Россия. Кубок. Группа C. 2 тур
Спартак - Динамо Мх - 1:1 (0:0, 0:1, по пенальти 3:4) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Г. Агаларов, 87 (с пенальти); 1:1 - Р. Литвинов, 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1755029111
Игра дальше ничейной не ушла. Пенальти в ворота Спартака несчастный случай, Солари смотрел на мяч и игрока не видел. Нет вратаря у красно белых который бы отбивал пенальти стабильно. Зобнин подвел команду не забив в серии пенальти. А так скучноватая игра. Нет огня в игре красно белых, даже делая скидку на второй состав. Ждем игру с Зенитом...
Ответить
knikos
1755029389
зарева над Тарасоффкой не будет ! Дело привычное , от Махачкалы отгребать ...
Ответить
Pourquoi pas
1755029628
Очередной (сбился со счету) раз восхваляю неспособность Спартака к футболу вааще и к победам, в частности!!! )))
Ответить
NewLife
1755029639
Очередное позорное тренерское поражение. Я просто болельщик, но мне очевидно, что ставить Заболотного на место Угальде это каннибализм. Когда Угальде стал лучшим снайпером? когда играл на месте, занятом Заболотным, и было видно,что Манфред пытается что-то кому-то доказать, но не получается. Это первая серьезная ошибка тренера, а вторая это провальная игра в три защитника. Про таких есть русская поговорка: хоть кол на голове теши(((
Ответить
ivany4
1755029919
Разговоров больше чем дел. Оказывается у нас второй состав настолько мастеровит, что им играть лень! Ярко просматривалась "звезда" во лбу у Дмитриева.)) Рановато. Гузиев не плох, но играет медленно и без задумок. То о чем говорил, Рома вышел с первых минут, и игры не испортил. Но вот какой (м)чудак назначил его пенальтистом?? Он им никогда не был. Мартинс, Массалыга вот готовые пенальтисты. Пруцев разочаровал, про остальных и говорить не хочется. Где защитники?? Или обещанного три года ждать будем?)) В таком кубке и расстраиваться не стоит, и выигрышами годиться преждевременно.
Ответить
alefreddy
1755030235
безликая игра с большим браком все дальше катимся вниз
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755030739
Дно просто,а не игра.
Ответить
vvv123
1755031281
Что-то не везет хрюшам. По пенальти 2 мяча вели, а все равно обкакались!
Ответить
Шустик
1755032576
Срам то какой, ой какой срам!!!
Ответить
ySS
1755033253
Когда основа мучается на поле, чего ждать от дубля. Череда глупых решающих ошибок продолжается. Борцов можно поздравить, мотивация принесла результат
Ответить
