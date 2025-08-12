Семшов дал совет Станковичу

Игорь Семшов поделился впечатлениями от дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

Спартаковцы проиграли со счетом 2:4.

Они набрали 4 очка в 4 турах РПЛ, выдав худший старт с 2011 года.

«Спартак» занимает 11-е место в РПЛ, опережая зону стыков лишь на 1 очко.

Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

«Спартак» неплохо играл с «Локомотивом», но такие ошибки в обороне, которые красно‑белые допускали – это не уровень команды, которая хочет бороться за медали.

«Спартаку» надо какое‑то время, чтобы обрести стабильность состава. Нужно успокоиться Деяну Станковичу, который эту нервозность вносит, и тогда все наладится, – есть хорошие футболисты», – сказал Семшов.