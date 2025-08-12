Введите ваш ник на сайте
«Байер» приобрел вингера и вратаря

Сегодня, 12:00
1

«Байер» приобрел у «АЗ Алкмаар» правого вингера Эрнеста Поку. Игрок молодежной сборной Нидерландов подписал с немецким клубом контракт сроком до 30 июня 2030 года.

  • По данным Kicker, трансфер 21-летнего игрока обошелся «Байеру» в 10 миллионов евро плюс бонусы.
  • В этом сезоне Поку провел за «АЗ Алкмаар» 4 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Также «Байер» приобрел у «РБ Лейпциг» вратаря Яниса Бласвиха. 34-летний голкипер подписал с леверкузенцами контракт сроком до 30 июня 2027 года.

  • По данным журналиста Филиппа Хинце, «Байер» заплатил за игрока около 2 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.
  • В прошлом сезоне Бласвих выступал на правах аренды за «Зальцбург». Он провел за австрийский клуб 22 матча, пропустил 33 гола, провел 8 встреч на ноль.

Источник: официальный сайт «Байера»
Германия. Бундеслига Нидерланды. Эредивизие Трансферы Зальцбург АЗ Алкмаар Байер РБ Лейпциг Бласвих Янис Поку Эрнест
Damir07
1754994604
А что тен хаг своего любимчика наркомана онану не забрал мю с кайфом отдал бы Потому что знает это не вратарь а дырка
