«Байер» приобрел вингера и вратаря

«Байер» приобрел у «АЗ Алкмаар» правого вингера Эрнеста Поку. Игрок молодежной сборной Нидерландов подписал с немецким клубом контракт сроком до 30 июня 2030 года.

По данным Kicker, трансфер 21-летнего игрока обошелся «Байеру» в 10 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне Поку провел за «АЗ Алкмаар» 4 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Также «Байер» приобрел у «РБ Лейпциг» вратаря Яниса Бласвиха. 34-летний голкипер подписал с леверкузенцами контракт сроком до 30 июня 2027 года.