Карпина обвинили в том, что «Динамо» потеряло очки в Сочи

Ведущий «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Дмитрий Дерунец поделился впечатлениями от игры 4-го тура против «Сочи» (1:1).

«По горячим следам. Если при таком дефиците футболистов будут еще подводить лидеры…

Гол «Балтики» – Лунев. Гол «Сочи» – Лунев. Гол «Краснодара» – Глебов убежал в штрафную, а не встретил Кордобу. Гол «Сочи» – Глебов не догнал Мухина.

Так нельзя.

Но то, как вышло «Динамо» на второй тайм, – ответственность Валерия Карпина в том числе и прежде всего», – написал Дерунец.