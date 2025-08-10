Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Московская команда ранее проиграла со счетом 2:4 «Локомотиву». Клуб идет на 11-м месте в РПЛ после четырех туров.

«Он ведет себя не так, как мы ждем от звезды. Не добавляет нашему чемпионату положительных вещей. От него скорее негатив исходит, отрицательные эмоции. Зачем это все? Реально какая-то агрессия в адрес игроков чужой команды и судей.

Сравните его с Челестини из ЦСКА. Совсем другой пример. Быстро понял, куда попал, разобрался, начал давать результат. Скромный, доброжелательный. Вот этого и ожидали от Станковича. А он... Приехал звездой футбола, а что мы увидели? Печаль...», – сказал Геркус.