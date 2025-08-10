Введите ваш ник на сайте
Газзаев одним словом описал «Спартак» на старте сезона

Сегодня, 16:37
2

Бывший тренер сборной России, ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал старт сезона в исполнении «Спартака».

«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. У команды хорошие игроки, исполнители, но каждому надо определить тактические действия. Тогда будет результат. «Спартак» – разочарование. Это команда с большими историями и традициями. Но нет стабильности, а отсюда – качества игры и результативности.

Угальде за первый этап забил 16 голов, а потом потерял уверенность, когда купили Гарсию, а Манфреда посадили на скамейку. В средней линии нет креативных игроков, за исключением Барко. В атаке что-то пытаются сделать, но ничего не получается. Все надеются, что «Спартак» выстрелит. Но всe зависит от стабильности состава и тактики. Не лучший метод постоянно что-то менять для достижения цели», – сказал Газзаев.

  • В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
  • Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
  • У Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.

Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
rash1959
1754834534
как пёс может говорить? только одно слово "гав"
Loko_Roma
1754835775
Хочу новость на бомбардире - Романцев молча описал 4 тура Срамтака
