Вингер «Челси» может пропустить четвертьфинал КЧМ из-за гибели Жоты

Футболист «Челси» Педру Нету шокирован гибелью Диогу Жоты.
Они вместе выступали за «Вулверхэмптон» и сборную Португалии, а также дружили за пределами поля.
Вингер «Челси» был потрясен новостью о смерти друга. Из-за этого он не тренировался в четверг.
Участие Нету в матче 1/4 финала клубного ЧМ против «Палмейраса» находится под вопросом.
- 28-летний Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
Источник: A Bola