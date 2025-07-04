Вингер «Челси» может пропустить четвертьфинал КЧМ из-за гибели Жоты

Футболист «Челси» Педру Нету шокирован гибелью Диогу Жоты.

Они вместе выступали за «Вулверхэмптон» и сборную Португалии, а также дружили за пределами поля.

Вингер «Челси» был потрясен новостью о смерти друга. Из-за этого он не тренировался в четверг.

Участие Нету в матче 1/4 финала клубного ЧМ против «Палмейраса» находится под вопросом.