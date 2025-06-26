Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА объявил об уходе двух игроков, Смолова ждут в двух странах и другие новости

Спартаковец Маркиньос начал переговоры о возвращении в Бразилию
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»
У Смолова есть варианты в двух странах
Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол
Карпину не дадут закончить дебютный матч на посту тренера «Динамо»
Джикия подписал контракт с новым клубом
Инсайд Фабрицио Романо о будущем 40-летнего Роналду
«Спартак» узнал цену на Зайнутдинова
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо»
Источник: «Бомбардир»