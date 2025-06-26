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  • Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА объявил об уходе двух игроков, Смолова ждут в двух странах и другие новости

Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА объявил об уходе двух игроков, Смолова ждут в двух странах и другие новости

Сегодня, 01:30

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Источник: «Бомбардир»
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