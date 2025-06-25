Карпину не дадут закончить дебютный матч на посту тренера «Динамо»

Не только Валерий Карпин будет главным тренером «Динамо» в матче с 2DROTS.
- Команды встретятся 26 июня на «ВТБ Арене».
- Для Карпина эта игра станет дебютной во главе динамовцев.
«Дмитрий Кузнецов – главный тренер «Динамо» в матче с 2Drots! Но только на 20 минут.
Соглашение с Дмитрием Викторовичем было подписано сегодня в офисе клуба.
Новый главный тренер официально вступит в должность на 90-й минуте матча с 2Drots в рамках Media x Pro Cup 2025 и будет руководить командой до конца серии буллиталити», – говорится в заявлении столичного клуба.
- Кузнецова в начале июня уволили из 2DROTS.
- Он тренировал медийную команду с 2021 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо»