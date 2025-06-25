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Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 11:55

Источник узнал позицию «ПСЖ» насчет будущего вратаря Матвея Сафонова.

«В парижском клубе не готовы принимать окончательное решение до завершения переговоров с Джанлуиджи Доннаруммой, чей контракт еще не продлен. Итальянец требует повышения зарплаты и выполнения ряда условий.

Если договориться не удастся, он может рассмотреть вариант возвращения в Серию А. В случае его ухода «ПСЖ» может активизироваться на трансферном рынке в поисках нового основного вратаря – и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.

Кроме того, внутри клуба всерьез обсуждался риск возможного конфликта в коллективе на фоне ситуации на Украине, если в «ПСЖ» будет приглашен защитник Илья Забарный, а Сафонов при этом останется. В Париже стремятся избегать подобных ситуаций и уделяют внимание репутационным рискам.

На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с Доннаруммой и общей трансферной стратегии клуба этим летом», – написал источник.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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