Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол

В администрации президента размышляют над тем, чтобы ограничить траты госкомпаний на футбольные клубы.
«Для госкомпаний может быть установлен потолок расходов на футбол.
В АП действительно думают над тем, чтобы ограничить вливания от всех компаний с государственным участием в футбольные клубы России. При этом никаких решений еще не принято», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Последний сезон РПЛ выиграл частный клуб – «Краснодар».
- Новый сезон стартует 18 июля.
- 12 июля состоится суперкубковый матч между ЦСКА и «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова