Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол

В администрации президента размышляют над тем, чтобы ограничить траты госкомпаний на футбольные клубы.

«Для госкомпаний может быть установлен потолок расходов на футбол.

В АП действительно думают над тем, чтобы ограничить вливания от всех компаний с государственным участием в футбольные клубы России. При этом никаких решений еще не принято», – написал инсайдер Иван Карпов.