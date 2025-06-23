Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» забил 6 голов команде из ОАЭ и вышел в плей-офф, «Зальцбург» сыграл вничью с «Аль-Ахли»

«Манчестер Сити» разгромил эмиратский «Аль-Айн» со счетом 6:0 в матче 2-го тура группы G клубного чемпионата мира.

В первом тайме у английского клуба отличились Илкай Гюндоган на 8-й минуте, Клаудио Эчеверри на 27-й и Эрлинг Холанд на 45+5-й с пенальти. После перерыва Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, также забили Оскар Бобб на 84-й и Райан Шерки на 89-й.

В группе G «Манчестер Сити» набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф, как и «Ювентус», тоже одержавший две победы. «Аль-Айн» с 0 баллов лишился шансов на выход в следующий раунд, как и «Уидад Атлетик», потерпевший два поражения.

В другом матче «Зальцбург» в группе H сыграл вничью с садуовским «Аль-Хилялем» – 0:0. Ранее саудовский клуб не проиграл «Реалу» (1:1).

После двух туров у «Реала» и австрийского клуба на счету по 4 очка, но мадридцы находятся выше в таблице за счет лучшей разницы мячей. У «Аль-Хиляля» 2 очка, у «Пачуки» – 0.

Клубный чемпионат мира. Группа G. 2-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Гюндоган, 8; 2:0 – Эчеверри, 27; 3:0 – Холанд, 45+5 (с пенальти); 4:0 – Гюндоган, 73; 5:0 – Бобб, 84; 6:0 – Шерки, 89.

Клубный чемпионат мира. Группа H. 2-й тур

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:0

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