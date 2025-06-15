Заболотный выбрал «Спартак», Челестини возглавит ЦСКА, Березуцкий покинул «Сабах», город проведения OLIMPBET-Суперкубка России и другие новости

Бекхэм стал рыцарем.

«Спартак» подпишет полузащитника: известны два кандидата.

Греческий клуб объявил о назначении Николича.

Раскрыт город проведения OLIMPBET-Суперкубка России.

Чемпион России Селихов возвращается в РПЛ.

В Петербурге заявили, что настоящее 100-летие «Зенита» будет в 2031 году.

Полный состав штаба Карпина в «Динамо»: есть еще один экс-спартаковец.

Сменился главный кандидат на пост тренера ЦСКА – он выбивал «Локо» из еврокубков.

Березуцкий покинул «Сабах» после трофея.

Заболотный отказал «Краснодару» и перейдет в «Спартак».

Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры.