Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • В Петербурге заявили, что настоящее 100-летие «Зенита» будет в 2031 году

В Петербурге заявили, что настоящее 100-летие «Зенита» будет в 2031 году

Вчера, 18:56
66

Известный петербургский журналист Борис Ходоровский заявил, что настоящее 100-летие «Зенита» еще не наступило.

– Как вы знаете, ни один клуб (РПЛ) в год юбилея не стал чемпионом, и «Зенит» просто продолжил эту традицию. Как говорил герой фильма «Адьютант его превосходительства», наступать надо тогда, когда требует обстановка, а не к столу, когда приехали союзники. Настоящее столетие наступит в 31-м году.

Главный историк футбола Петербурга Юрий Лукосяк совершенно четко обосновал: в 1931 году команда завода им. Сталина впервые участвовала в турнире – чемпионате Ленинграда. А 1925 год был взят с потолка – нашли заметку в журнале «Спартак» о том, что на заводе организовали первые цеховые команды.

– Кто попрал историческую правду?

– Это Виталий Леонтьевич Мутко, который решил, что раз мы в 2000-м году это определяем, можно отпраздновать красивую дату – 75 лет.

  • «Зенит» 25 мая отпраздновал 100-летие.
  • Однако затем клуб уточнил, что юбилейный сезон – это не сезон-2024/25, а сезон-2025/26.
  • «Зенит» в 2025 году прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.

Еще по теме:
Алип попал в символическую сборную с Де Брюйне и Лукаку 2
Агента Осипенко уличили в использовании «Зенита» в корыстных целях 9
Перечислены плюсы и минусы 25-миллионного новичка «Зенита» Жерсона 5
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит
Рекомендуем
Комментарии (66)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1749925262
надо было по годц отступать, а вы сразу на 6 лет!!! чей заказ на смену даты???...
Ответить
VVM1964
1749925706
Клоуны !!!)...
Ответить
шахта Заполярная
1749926302
Пипец, блин. Даже мои тапки уже устали смеяться. Ждем следующего специалиста который укажет новую точную дату рождения бом жей в питоре
Ответить
PAREVG.
1749942062
А с чем тогда обнуленный поздравлял бом.жеклуб? С каким столетием???
Ответить
нейтральныйкакникто
1749943405
Правда у всех своя .!!!И у многих она меняется с годами!!!
Ответить
Plyash
1749969118
В шапку-ушанку трубочки с разными датами покидайте , пусть Миллер с Медведевым порешают . Может быть, морды друг другу поправят , всё веселее будет , а то от вашего позорного поведения уже просто гадко .
Ответить
andr45
1749969903
«Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием футбольного клуба «Зенит». ПУТИН PS Вот, тебе, бабушка и «Zenitе» юбилей(
Ответить
andr45
1749970009
25 мая 1925 года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода имени И. В. Сталина (ЛМЗ). В 1931 году команда дебютировала в чемпионате города. Команда поначалу именовалась либо «Команда ЛМЗ им. Сталина», а в 1936 г.  после передачи физкультурников ЛМЗ под эгиду ДСО «Сталинец» была переименована в «Сталинец». В первенстве страны «Сталинец» стартовал в группе «Б». Первый матч был сыгран 27 мая в Днепропетровске против «Динамо».  Зимой 1939/40 происходил перевод физкультурников из ДСО «Сталинец» в ДСО «Зенит». Таким образом команда ЛМЗ «Сталинец» стала называться «Зенит».
Ответить
Вальдемар Запашный
1749982302
Эту пластинку можно ставить каждый год... Сталинец - Зенит- Болотафого !!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1749983398
Любят в этой туманной глуши лепить историю. Один про печенегов с половцами заливает, другие даты основания команды не помнят. Во дела! Спросите у му.динского или дартаньяна... Хотя самозванный уже определил. Ликуйте-быть вторыми совсем не плохо. До 2039 нужно работать
Ответить
Главные новости
ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге
16:30
Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы
15:55
1
Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»
15:37
Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта
15:25
4
Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»
15:06
4
Клуб-участник КЧМ приехал в США без ряда основных игроков – их не отпустили с работы
14:17
3
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
17
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Все новости
Все новости
Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»
14:37
5
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
16
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»
13:27
1
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса
13:18
1
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»
12:43
5
Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»
12:13
3
Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»
11:28
27
ВидеоЗаболотный показал, как готовится к выступлению за «Спартак»
11:18
7
Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»
11:12
3
Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018
11:05
Агент Тюкавина дал прогноз на работу Карпина в «Динамо»
10:51
3
Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству
10:42
2
Директору «Спартака» угрожают из-за трансфера Заболотного
00:16
14
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры
00:05
1
Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо
Вчера, 23:56
5
«Ахмат» планирует потратить 2 миллиона на игрока «Оренбурга»
Вчера, 23:31
1
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму
Вчера, 23:19
11
Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»
Вчера, 23:09
3
ВидеоВ «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона
Вчера, 22:53
4
Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»
Вчера, 22:24
18
ФотоИгрок «Спартака» стал кумом Глушакова
Вчера, 22:14
1
ФотоГоловин в отпуске поиграл в футбол в новокузнецком дворе
Вчера, 22:01
5
Рабинер получил угрозы из-за атаки на Сафонова
Вчера, 21:53
3
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы
Вчера, 21:36
8
В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»
Вчера, 21:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 