В Петербурге заявили, что настоящее 100-летие «Зенита» будет в 2031 году

Известный петербургский журналист Борис Ходоровский заявил, что настоящее 100-летие «Зенита» еще не наступило.

– Как вы знаете, ни один клуб (РПЛ) в год юбилея не стал чемпионом, и «Зенит» просто продолжил эту традицию. Как говорил герой фильма «Адьютант его превосходительства», наступать надо тогда, когда требует обстановка, а не к столу, когда приехали союзники. Настоящее столетие наступит в 31-м году.

Главный историк футбола Петербурга Юрий Лукосяк совершенно четко обосновал: в 1931 году команда завода им. Сталина впервые участвовала в турнире – чемпионате Ленинграда. А 1925 год был взят с потолка – нашли заметку в журнале «Спартак» о том, что на заводе организовали первые цеховые команды.

– Кто попрал историческую правду?

– Это Виталий Леонтьевич Мутко, который решил, что раз мы в 2000-м году это определяем, можно отпраздновать красивую дату – 75 лет.