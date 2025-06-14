Сменился главный кандидат на пост тренера ЦСКА – он выбивал «Локо» из еврокубков

ЦСКА продолжает поиск нового главного тренера.
Если накануне главным кандидатом шел бельгиец Карел Герартс, то теперь – швейцарец Фабио Челестини. Ранее он покинул «Базель» и сейчас ведет переговоры с москвичами.
Ожидается, что Челестини подпишет с ЦСКА двухлетний контракт.
- 49-летний Фабио тренировал «Базель» с 2023 года. C командой он делал золотой дубль.
- В качестве игрока больше всего матчей Челестини провел за «Лозанну».
- В 2010 году Фабио помог швейцарцам пройти «Локомотив» в квалификации Лиги Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»