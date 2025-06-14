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  • Сменился главный кандидат на пост тренера ЦСКА – он выбивал «Локо» из еврокубков

Сменился главный кандидат на пост тренера ЦСКА – он выбивал «Локо» из еврокубков

Вчера, 19:26
17

ЦСКА продолжает поиск нового главного тренера.

Если накануне главным кандидатом шел бельгиец Карел Герартс, то теперь – швейцарец Фабио Челестини. Ранее он покинул «Базель» и сейчас ведет переговоры с москвичами.

Ожидается, что Челестини подпишет с ЦСКА двухлетний контракт.

  • 49-летний Фабио тренировал «Базель» с 2023 года. C командой он делал золотой дубль.
  • В качестве игрока больше всего матчей Челестини провел за «Лозанну».
  • В 2010 году Фабио помог швейцарцам пройти «Локомотив» в квалификации Лиги Европы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Локомотив
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Комментарии (17)
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1749918749
Уже десятый.Жгите дальше,гадалки!
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Цугундeр
1749919167
) И снова копыта, как сердце стучат. И нет вам покоя..(
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FCSpartakM
1749919634
в итоге будет Береза, скриньте.
Ответить
zigbert
1749920341
Никаких особых достижений у него нет. Меняет клубы часто.
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BykAs
1749923287
Может хватит по помойкам шляться.
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k611
1749923364
Хаотичные новости
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odessakmv
1749927382
А он знает про "семью и еврокубки"???? Блин, раз уж так, назначьте лучше Игнашевича или вон Березуцкий вроде уволился
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Volnodum
1749935569
Меняет Клубы не чаще Николича и с Базелем взял дубль! Так что выбор хороший! А это Лысый пусть АЕК накалывает. Леша тоже остаётся!
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boris63
1749936416
Слухи слухам а время идёт, третий сезон сборы коту под хвост.
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Ивантеевец
1749972743
А потом опять начнутся стоны про семью и еврокубки. Не надоело на одни и те же грабли по сто раз наступать?
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