Сменился главный кандидат на пост тренера ЦСКА – он выбивал «Локо» из еврокубков

ЦСКА продолжает поиск нового главного тренера.

Если накануне главным кандидатом шел бельгиец Карел Герартс, то теперь – швейцарец Фабио Челестини. Ранее он покинул «Базель» и сейчас ведет переговоры с москвичами.

Ожидается, что Челестини подпишет с ЦСКА двухлетний контракт.