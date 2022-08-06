Карел Герартс
Тренер
|Имя
|Карел
|Фамилия
|Герартс
|Команда
|Юнион СЖ
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|5 января 1982
|Имя
|Карел
|Фамилия
|Герартс
|Команда
|Юнион СЖ
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|5 января 1982
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Юнион СЖ
|2 : 4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|25.02.2023
|Вестерло
|4 : 2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|05.03.2023
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|09.03.2023
|Унион
|3 : 3
|Юнион СЖ
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Генк
|1 : 2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Юнион СЖ
|32
|18
|5
|9
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Мехелен
|3 : 0
|Юнион СЖ
|13.08.2022
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Кортрейк
|31.08.2022
|Антверпен
|4 : 2
|Юнион СЖ
|28.08.2022
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Андерлехт
|04.09.2022
|Зюлте-Варегем
|1 : 3
|Юнион СЖ
|11.09.2022
|Юнион СЖ
|1 : 2
|Генк
|18.09.2022
|Эйпен
|1 : 2
|Юнион СЖ
|01.10.2022
|Оуд-Хеверли
|0 : 3
|Юнион СЖ
|09.10.2022
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Серкль Брюгге
|16.10.2022
|Остенде
|1 : 6
|Юнион СЖ
|19.10.2022
|Юнион СЖ
|2 : 0
|Гент
|22.10.2022
|Юнион СЖ
|2 : 2
|Брюгге
|30.10.2022
|Серен
|1 : 2
|Юнион СЖ
|06.11.2022
|Юнион СЖ
|1 : 1
|Вестерло
|13.11.2022
|Стандард
|2 : 3
|Юнион СЖ
|26.12.2022
|Юнион СЖ
|3 : 0
|Остенде
|08.01.2023
|Андерлехт
|1 : 3
|Юнион СЖ
|15.01.2023
|Юнион СЖ
|2 : 0
|Антверпен
|18.01.2023
|Серкль Брюгге
|1 : 1
|Юнион СЖ
|21.01.2023
|Юнион СЖ
|1 : 0
|Оуд-Хеверли
|28.01.2023
|Шарлеруа
|0 : 1
|Юнион СЖ
|05.02.2023
|Юнион СЖ
|4 : 0
|Зюлте-Варегем
|10.02.2023
|Брюгге
|1 : 1
|Юнион СЖ
|18.02.2023
|Юнион СЖ
|2 : 4
|Стандард
|25.02.2023
|Вестерло
|4 : 2
|Юнион СЖ
|05.03.2023
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Эйпен
|12.03.2023
|Генк
|1 : 2
|Юнион СЖ
|19.03.2023
|Юнион СЖ
|0 : 0
|Мехелен
|02.04.2023
|Юнион СЖ
|0 : 0
|Сент-Труйден
|08.04.2023
|Гент
|0 : 0
|Юнион СЖ
|16.04.2023
|Юнион СЖ
|0 : 0
|Серен
|23.04.2023
|Кортрейк
|0 : 0
|Юнион СЖ