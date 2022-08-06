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    Карел Герартс

    Тренер
    Имя Карел
    Фамилия Герартс
    Команда Юнион СЖ
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 5 января 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Юнион СЖ 2 : 4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    25.02.2023 Вестерло 4 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    05.03.2023 Юнион СЖ 2 : 1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    09.03.2023 Унион 3 : 3 Юнион СЖ Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Генк 1 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Юнион СЖ 32 18 5 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Мехелен 3 : 0 Юнион СЖ
    13.08.2022 Юнион СЖ 2 : 1 Кортрейк
    31.08.2022 Антверпен 4 : 2 Юнион СЖ
    28.08.2022 Юнион СЖ 2 : 1 Андерлехт
    04.09.2022 Зюлте-Варегем 1 : 3 Юнион СЖ
    11.09.2022 Юнион СЖ 1 : 2 Генк
    18.09.2022 Эйпен 1 : 2 Юнион СЖ
    01.10.2022 Оуд-Хеверли 0 : 3 Юнион СЖ
    09.10.2022 Юнион СЖ 2 : 1 Серкль Брюгге
    16.10.2022 Остенде 1 : 6 Юнион СЖ
    19.10.2022 Юнион СЖ 2 : 0 Гент
    22.10.2022 Юнион СЖ 2 : 2 Брюгге
    30.10.2022 Серен 1 : 2 Юнион СЖ
    06.11.2022 Юнион СЖ 1 : 1 Вестерло
    13.11.2022 Стандард 2 : 3 Юнион СЖ
    26.12.2022 Юнион СЖ 3 : 0 Остенде
    08.01.2023 Андерлехт 1 : 3 Юнион СЖ
    15.01.2023 Юнион СЖ 2 : 0 Антверпен
    18.01.2023 Серкль Брюгге 1 : 1 Юнион СЖ
    21.01.2023 Юнион СЖ 1 : 0 Оуд-Хеверли
    28.01.2023 Шарлеруа 0 : 1 Юнион СЖ
    05.02.2023 Юнион СЖ 4 : 0 Зюлте-Варегем
    10.02.2023 Брюгге 1 : 1 Юнион СЖ
    18.02.2023 Юнион СЖ 2 : 4 Стандард
    25.02.2023 Вестерло 4 : 2 Юнион СЖ
    05.03.2023 Юнион СЖ 2 : 1 Эйпен
    12.03.2023 Генк 1 : 2 Юнион СЖ
    19.03.2023 Юнион СЖ 0 : 0 Мехелен
    02.04.2023 Юнион СЖ 0 : 0 Сент-Труйден
    08.04.2023 Гент 0 : 0 Юнион СЖ
    16.04.2023 Юнион СЖ 0 : 0 Серен
    23.04.2023 Кортрейк 0 : 0 Юнион СЖ
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