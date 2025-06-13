Тарханов недоволен выбором нового тренера ЦСКА

Александр Тарханов оценил желание ЦСКА пригласить Карела Герартса на пост главного тренера.

Сообщалось, что 43-летний бельгиец стал основным кандидатом для армейцев.

Ранее он работал только в «Шальке» и «Юнионе СЖ».

ЦСКА ищет замену для Марко Николича.

«Он тренировал в Германии. Это как-то нас клевещет (смеется). Но это к футболу, конечно, не относится.

Я не думаю, что это точная информация. Только у журналистов появляется где-то повод, так сразу называют первым кандидатом. Про этого тренера я никогда не слышал.

Если Игнашевич возглавит команду, это будет понятно. У него уже есть опыт работы в «Балтике».

ЦСКА не сравнится с «Балтикой» по уровню состава. Он принципиальный парень такой. Я его знаю. Я же его готовил. Он был у меня в «Крыльях». Он парень с характером. За счет характера он и вылезает на высокий уровень.

С таким составом ЦСКА точно может бороться на чемпионство. Придет тренер и попробуют усилить команду.

Этого бельгийского тренера никто не знает. Еще мы не знаем, поедет ли он из Европы в Россию. Я считаю, что в такой ситуации надо искать русских тренеров», – сказал Тарханов.