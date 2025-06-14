Юран недоволен выбором нового тренера ЦСКА: «Я этого не понимаю»

Сергей Юран оценил желание ЦСКА пригласить Карела Герартса на пост главного тренера.
- Сообщалось, что 43-летний бельгиец стал основным кандидатом для армейцев.
- Ранее он работал только в «Шальке» и «Юнионе СЖ».
- ЦСКА ищет замену для Марко Николича.
– Сергей Юран против?
– Я против, однозначно, потому что…
– А можно вот сейчас так фундаментально, Сереж, почему ты против?
– Ну, во-первых, когда сюда приезжает Дик Адвокат, я за. Когда приезжает Гус Хиддинк, я за. Да, можно поучиться, можно что-то увидеть. Все-таки. А когда…
– Ноунеймы?
– Ноунейм, извини за английский, за прямоту, но я этого не понимаю.
– Но кто-то возразит. Николич не ноунейм, тем более с «Локомотивом» успеха добивался. Но и бельгиец тоже тренировал неплохо – и хорошие команды. То есть не то, что там из мешка достали.
– Почему он там не востребован? Он неплохо тренировал там. Но если он там не востребован, мы должны его сюда везти. Для чего?
Это показатель. Если ты чего-то соответствуешь в Европе, тебя в любом случае будут приглашать.