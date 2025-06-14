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  • Юран недоволен выбором нового тренера ЦСКА: «Я этого не понимаю»

Юран недоволен выбором нового тренера ЦСКА: «Я этого не понимаю»

Сегодня, 13:59
4

Сергей Юран оценил желание ЦСКА пригласить Карела Герартса на пост главного тренера.

  • Сообщалось, что 43-летний бельгиец стал основным кандидатом для армейцев.
  • Ранее он работал только в «Шальке» и «Юнионе СЖ».
  • ЦСКА ищет замену для Марко Николича.

– Сергей Юран против?

– Я против, однозначно, потому что…

– А можно вот сейчас так фундаментально, Сереж, почему ты против?

– Ну, во-первых, когда сюда приезжает Дик Адвокат, я за. Когда приезжает Гус Хиддинк, я за. Да, можно поучиться, можно что-то увидеть. Все-таки. А когда…

– Ноунеймы?

– Ноунейм, извини за английский, за прямоту, но я этого не понимаю.

– Но кто-то возразит. Николич не ноунейм, тем более с «Локомотивом» успеха добивался. Но и бельгиец тоже тренировал неплохо – и хорошие команды. То есть не то, что там из мешка достали.

– Почему он там не востребован? Он неплохо тренировал там. Но если он там не востребован, мы должны его сюда везти. Для чего?

Это показатель. Если ты чего-то соответствуешь в Европе, тебя в любом случае будут приглашать.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Юран Сергей Герартс Карел
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Комментарии (4)
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timon2401
1749899503
А вы товарищи не востребованы не тут не там ( в Европе про вас наверное даж и не слышали), поэтому нойте и ждите, мож когда и позовут какую медийную команду тренеровать
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Круче чем вареные яица
1749901399
Новости про Юрана начинаются с "Юран недоволен". Надо ему по радио запустить рубрику Юран недоволен.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749902092
Те кто востребованы в Европе,зачем им ехать в Россию?Юран конечно разочарован,что похоже он останется без клуба,но здесь дело не в бельгийце или ещё ком то,здесь дело в тебе Сережа
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Loko_Roma
1749906306
Опять серегу неназначили
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