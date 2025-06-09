Суперкомпьютер вычислил главных фаворитов клубного ЧМ

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил шансы участников клубного чемпионата мира выиграть этот турнир.

Главным фаворитом КЧМ считается действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». Вероятность их триумфа – 18,5 процента.

Клубный ЧМ пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года.