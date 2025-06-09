Суперкомпьютер вычислил главных фаворитов клубного ЧМ

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил шансы участников клубного чемпионата мира выиграть этот турнир.
Главным фаворитом КЧМ считается действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». Вероятность их триумфа – 18,5 процента.
- «ПСЖ» – 18,5%;
- «Манчестер Сити» – 17,8%;
- «Бавария» – 12,8%;
- «Интер» – 12,3%;
- «Реал» – 9,8%;
- «Челси» – 8,4%;
- «Боруссия Д» – 5,4%;
- «Атлетико» – 5,1%;
- «Ювентус» – 3,6%;
- «Бенфика» – 3,3%.
Клубный ЧМ пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года.
Источник: Opta Analyst