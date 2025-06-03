Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по поводу спорной ситуации с заменой «Химок» в РПЛ.
- Напрямую в Первую лигу выбыли «Факел» и «Оренбург».
- «Ахмат» в стыках сохранил место в высшем дивизионе; «Пари НН» вылетел, проиграв «Сочи».
- «Химки» на прошлой неделе лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.
- Сообщалось, что 13 клубов РПЛ рекомендовали РФС сохранить «Пари НН» в высшем дивизионе вместо «Химок».
«Надо было это собрание собирать до начала стыковых матчей и оперативно принимать решение. Какое бы решение ни было принято сегодня, оно уже будет неспортивное.
Если они оставят команду, которая проиграла в стыках, это будет несправедливо и обнуляет смысл стыковых матчей. Зачем люди ездили, играли, для чего тогда приходили болельщики?» – заявил Черданцев.
Источник: «Матч ТВ»