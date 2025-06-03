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  • Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»

Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»

Вчера, 19:30
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по поводу спорной ситуации с заменой «Химок» в РПЛ.

«Надо было это собрание собирать до начала стыковых матчей и оперативно принимать решение. Какое бы решение ни было принято сегодня, оно уже будет неспортивное.

Если они оставят команду, которая проиграла в стыках, это будет несправедливо и обнуляет смысл стыковых матчей. Зачем люди ездили, играли, для чего тогда приходили болельщики?» – заявил Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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Комментарии (7)
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волчарик
1748970491
По спортивному легко. Вылетели все по результату, значит ни у кого нет преймущества. Турнир для 4ех команд на нейтральном поле.Полуфинал вылетевшие напрямую против стыков по жребию и финал за место в лиге. На вопрос когда, опять легко. Суперфинал играется за неделю до старта чемпионата, в эти же сроки.
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Desma
1748971701
Неспортивное решение здесь только одно - наличие лицензии или её отсутствие. Регламент нужно было грамотно составлять, прописав чётко и конкретно форс-мажорные обстоятельства. Химки без лицензии уже не команда и с турнирной таблицы должна вылетать по умолчанию. Команда, которая была ниже Химок в турнирной таблице, автоматически занимает место Химок. Это Пари НН. Все остальные подтягиваются, в т.ч. и команда из Первой лиги. И уже после этого проводить стыки. У нас же всё как всегда, через жопу....
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Ивантеевец
1748972011
Следующий сезон можно просто вычеркивать. Как бы не порешали большие головы, они в ситуации цугцванга - какое решение не прими, все одно жопа полная вырисовывается. Если оставят НН то будет просто клоунада, подтянут проигравший Урал, такая же хопа. Почему не дать лицензию Черноморцу, только из-за несоответствия стадиона - вселенская тайна. Там что, все разваливается и опасно для посещения? Тогда как в Первой лиге играли? Или что, болельщики поменяются от этого? Бардак, просто бардак.
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Интерес
1748972103
Без бардака было бы скучно.А теперь летняя пауза пролетит незаметно.
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САДЫЧОК
1748972808
Ну хоть Черданцев почитал форумы и заявил об очевидном!
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САДЫЧОК
1748972900
Главное чтобы не оставили Пари НН- это самый позорно очевидный матч и помню лица веселые проигравшей команды( Гоцюк и др)
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