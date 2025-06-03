«Урал» могут поднять в РПЛ, новый клуб Джикии, Станкович уговаривает Комличенко, Сафонов погасил долг по алиментам и другие новости

Станкович лично уговаривает Комличенко перейти в «Спартак».

Определен показатель, по которому «Спартак» – лучшая команда РПЛ.

В «Зените» прояснили будущее Аршавина.

Дзюба предпочел продление с «Акроном» европейским вариантам.

Болельщиков «Спартака» арестовали и оштрафовали на финале ЛЧ.

«Я единственный идиот»: только один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после 0:5.

Джикия договорился с московским клубом.

Кайо покидает «Краснодар» после 6 лет в клубе.

Клубы РПЛ выступили за включение в лигу «Урала» вместо «Химок».

Раскрыты фамилии двух членов штаба Карпина в «Динамо».

Прояснилась ситуация с пропавшим тренером «Сочи» Морено.

Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра».

Сафонов погасил весь долг по алиментам.

Карпин прокомментировал информацию о назначении в «Динамо».

Подробности трансфера Тикнизяна из «Локо» в «Црвену Звезду».