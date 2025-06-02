Прояснилась ситуация с пропавшим тренером «Сочи» Морено

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сохранил пост. Команда будет готовиться к сезону РПЛ под руководством испанца.

Испанец отсутствовал в ответном переходном матче против «Пари НН» (3:1).

Сочинцы без Морено вернулись в РПЛ по сумме двух матчей.

Роберт работает в «Сочи» 1,5 года.

«Морено с большой долей вероятности остается в «Сочи».

Причины: большая неустойка + в клубе считают, что футбол испанца больше подходит под РПЛ и там ему будет легче, чем в ФНЛ. Со спортдиром Орловым после ссоры они помирились», – написал источник.