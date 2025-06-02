Подробности трансфера Тикнизяна из «Локо» в «Црвену Звезду»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян переходит в «Црвену Звезду». Опубликованы детали трансфера.

«Сербы заплатят фиксированную часть в 1,7 миллиона евро тремя платежами в течении года + до 500 тысяч «Локо» может заработать в виде бонусов за попадание и сыгранные матчи в еврокубках, а также получат 10 процентов от суммы следующего трансфера.

26-летний хавбек подпишет со «звездашами» контракт на четыре года (по схеме 3+1) с окладом в 700 тысяч евро за сезон. Сейчас Наир в расположении сборной Армении и после матчей с Косово (6.06) + Черногорией (9.06) отправится в Сербию на медосмотр», – написал инсайдер Иван Карпов.