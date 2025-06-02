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Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»

2 июня, 17:34
8

Полузащитник Далер Кузяев покинет «Гавр» в связи с истечением контракта. Россиянин планирует остаться в Европе.

«Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет «Гавр» этим летом – продлевать контракт клуб не собирается. У россиянина было общение с «Зенитом», обсуждали потенциальное возвращение в Санкт-Петербург, но конкретики и переговоров по условиям не было.

Сам Далер хочет остаться в Европе. Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», – сообщил источник.

  • 32-летний Кузяев провел в «Гавре» 2 года.
  • Игрок провел за команду 46 матчей.
  • Кузяев не выходил на поле с января.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Гавр Кузяев Далер
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Комментарии (8)
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raritet
1748878070
Да, наверное , сейчас в Париже "европейцев " из Набережных Челнов больше чем французов. Вот и ещё один.
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Интерес
1748878333
В Алжир поедет,это "почти Европа" и все-единоверцы.Это-сбытие мечт.
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...уефан
1748878897
...ну-вот, и отгаврошил своё и дальше, в лучшем случае, какой-нить Аль...
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Semenycch
1748880115
Далер феноменально универсальный игрок, а лучшая его позиция это бокс-ту-бокс, ну или по другому 8 номер. Кузяев очень нужен команде, ведь у Зенита нет вообще никого на позицию восьмерки, а она ключевая в команде! Вопрос лишь в том, в какой форме находится Далер и сможет ли он еще играть на пике формы!
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k611
1748882566
Был игрок основы, а теперь с января не играет. Неужели так сдал или тренеру чем то не угодил. Сможет ли он найти новый клуб в Европе большой вопрос...
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Cleaner
1748883101
Кому то нужен игрок, который ДАЖЕ за Гавр полгода на поле не выходил? Ну, если только ЗЕНИТУ для УСИЛЕНИЯ! А я РЖУ ни могу!!!
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Skull_Boy
1748888634
Германия сразу отлетает и там табу на подписть россиян
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