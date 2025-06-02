Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»

Полузащитник Далер Кузяев покинет «Гавр» в связи с истечением контракта. Россиянин планирует остаться в Европе.
«Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет «Гавр» этим летом – продлевать контракт клуб не собирается. У россиянина было общение с «Зенитом», обсуждали потенциальное возвращение в Санкт-Петербург, но конкретики и переговоров по условиям не было.
Сам Далер хочет остаться в Европе. Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», – сообщил источник.
- 32-летний Кузяев провел в «Гавре» 2 года.
- Игрок провел за команду 46 матчей.
- Кузяев не выходил на поле с января.
Источник: Sport24