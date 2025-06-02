Дзюба предпочел продление с «Акроном» европейским вариантам

Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал продление контракта с тольяттинским клубом.

«Стало понятно, что мы продлим контракт только ближе к концу сезона. Мы поняли, что в целом всe идeт хорошо, нас всe устраивало, нужно было просто договориться по условиям. Важным, а, наверное, ключевым фактором, помимо, конечно же, прекрасных отношений с руководством клуба, стало желание главного тренера Тедеева сохранить Артeма, потому что в данном случае образовалась химия между Артeмом и тренером и доверие, которое он получает от него. Поэтому, в принципе, мы понимали, что если Артeм решит продолжать карьеру в целом, то приоритет будет у «Акрона», об этом мы говорили неоднократно.

Другие варианты не рассматривали? Глобально – нет. Было много звонков из России и из-за границы, но мы сразу договорились, что сначала вообще поймeм, готов ли Артeм остаться в большом футболе как минимум на год, а потом уже будем вести предметные переговоры. Но у «Акрона» по понятным причинам был приоритет, поэтому детально каких-то переговоров с другими командами не было.

Звонки от каких команд были? Команды называть не буду, но был интерес от команд РПЛ, европейских и в принципе от иностранных клубов. Тут в целом всe понятно, наверное: Турция интересовалась, очевидно. Детали не обсуждали, и в принципе было понятно, что мы должны были прийти к хорошему исходу с «Акроном», – сказал Гольдман.