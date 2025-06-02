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  • Дзюба предпочел продление с «Акроном» европейским вариантам

Дзюба предпочел продление с «Акроном» европейским вариантам

2 июня, 12:34
7

Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал продление контракта с тольяттинским клубом.

«Стало понятно, что мы продлим контракт только ближе к концу сезона. Мы поняли, что в целом всe идeт хорошо, нас всe устраивало, нужно было просто договориться по условиям. Важным, а, наверное, ключевым фактором, помимо, конечно же, прекрасных отношений с руководством клуба, стало желание главного тренера Тедеева сохранить Артeма, потому что в данном случае образовалась химия между Артeмом и тренером и доверие, которое он получает от него. Поэтому, в принципе, мы понимали, что если Артeм решит продолжать карьеру в целом, то приоритет будет у «Акрона», об этом мы говорили неоднократно.

Другие варианты не рассматривали? Глобально – нет. Было много звонков из России и из-за границы, но мы сразу договорились, что сначала вообще поймeм, готов ли Артeм остаться в большом футболе как минимум на год, а потом уже будем вести предметные переговоры. Но у «Акрона» по понятным причинам был приоритет, поэтому детально каких-то переговоров с другими командами не было.

Звонки от каких команд были? Команды называть не буду, но был интерес от команд РПЛ, европейских и в принципе от иностранных клубов. Тут в целом всe понятно, наверное: Турция интересовалась, очевидно. Детали не обсуждали, и в принципе было понятно, что мы должны были прийти к хорошему исходу с «Акроном», – сказал Гольдман.

  • 36-летний Дзюба в минувшем сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
  • Артем в «Акроне» с сентября.
  • Сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (7)
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1748859214
Моуриньо уже устал звонить, который год пытается переманить Артёма, телефон красный, а он всё упирается.
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saf05
1748861160
Болтун
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Garrincha58
1748869418
может с Кипра Кокорин звонил или из Азербайджана Вася звал
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Cleaner
1748870162
Будет у Дзюбы Дзюбельский аккорд а Акроне.)
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FWSPM
1748890345
какие там у него варианты не смеши народ, здесь какую то зарплату выбили и то хорошо
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