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  • Станкович лично уговаривает Комличенко перейти в «Спартак»

Станкович лично уговаривает Комличенко перейти в «Спартак»

2 июня, 23:02
24

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видеть в команде форварда «Ростова» Николая Комличенко.

«Станкович уже трижды позвонил Николаю Комличенко (и это только за последние два дня), уговаривая его перейти в «Спартак».

Деян «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА.

Источники утверждают, что сербский тренер лично хочет видеть футболиста «Ростова» в своей команде и перехватить его у «Локомотива», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • По данным «РБ Спорт», Комличенко склоняется к переходу из «Ростова» в «Локомотив» летом. Игроком также интересуются «Краснодар» и «Спартак».
  • 29-летний игрок был в «Ростове» с 2021 года.
  • У Николая за «Ростов» 130 матчей, 35 голов, 25 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Ростов Спартак Комличенко Николай Станкович Деян
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Комментарии (24)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748895776
29 лет игроку и он не особо шустрый.Чем так приглянулся он Спартаку,паспортом если только
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FWSPM
1748897428
ну конечно купили Гарсию за 18 млн имея уже итак лучшего бомбардира лиги Угальде что бы уговаривать колю дельфиненко который забивает 5 мячей за сезон перейти в Спартак...какую еще чушь придумаете?
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NewLife
1748897437
Вранье чистой воды((((
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АЛЕКС 58
1748897743
Агент дельфину цену набивает
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boris63
1748907226
Пора уток уже вроде прошла.
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fakeid
1748916118
во угар будет, если он в натуре перебежит в тарасятник. весь год визжали, что сбагрили нам дельфина - а сами возьмут ещё более эталонного дельфина. получается, зря визжали)
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ScarlettOgusania
1748925902
российских игроков разговорами по телефону не заманишь, им контракт да пожирнее подавай... только от одного дельфина избавились, тут же второго "заманивают" - на уровне слухов ОБС...)
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Литейный 4 (returned)
1748931154
Колян и не думает о хряках. Вляпается не отмоется до конца карьеры. Гыгыгы
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SLADE2019
1748939916
Что то все больше и больше Станкович удивляет в сторону минуса. Унижаться перед этой деревяшкой? Не с руки как то, тренеру Спартака. Точно у него не все в порядке с головой. Если это все звездеж, прошу прощения.
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alefreddy
1748961286
слухи и не более чтобы набить ценник дельфину.Брехня
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