Станкович лично уговаривает Комличенко перейти в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видеть в команде форварда «Ростова» Николая Комличенко.

«Станкович уже трижды позвонил Николаю Комличенко (и это только за последние два дня), уговаривая его перейти в «Спартак».

Деян «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА.

Источники утверждают, что сербский тренер лично хочет видеть футболиста «Ростова» в своей команде и перехватить его у «Локомотива», – написал телеграм-канал «Мутко против».