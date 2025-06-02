Станкович лично уговаривает Комличенко перейти в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видеть в команде форварда «Ростова» Николая Комличенко.
«Станкович уже трижды позвонил Николаю Комличенко (и это только за последние два дня), уговаривая его перейти в «Спартак».
Деян «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА.
Источники утверждают, что сербский тренер лично хочет видеть футболиста «Ростова» в своей команде и перехватить его у «Локомотива», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- По данным «РБ Спорт», Комличенко склоняется к переходу из «Ростова» в «Локомотив» летом. Игроком также интересуются «Краснодар» и «Спартак».
- 29-летний игрок был в «Ростове» с 2021 года.
- У Николая за «Ростов» 130 матчей, 35 голов, 25 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»