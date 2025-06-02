Карпин прокомментировал информацию о назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарии по поводу работы в «Динамо».

Известно, что Карпина назначат 11-15 июня.

Тренер будет совмещать посты.

В феврале Карпин покинул «Ростов».

«Если будет что-то, узнаете. «Динамо»? Посмотрим. Может быть, и нет.

Взял паузу с февраля, чувствую себя лучше. Что после 10 июня? Вернусь в Москву, с 17 по 21 июня на ПМЭФ, потом в отпуск с семьей.

Вел переговоры, в том числе и с Динамо». Приоритет – сборная. Если приступлю к клубной работе, значит, я готов», – сказал Карпин.