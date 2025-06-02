Клубы РПЛ выступили за включение в лигу «Урала» вместо «Химок»

Шансы «Урала» занять вакантное место в РПЛ увеличиваются. За екатеринбуржцев выступают клубы.

Одно место в РПЛ свободно после снятия «Химок».

«Урал» в переходных матчах проиграл «Ахмату».

Также остается вариант с 15 командами в следующем сезоне.

«Урал» могут принять в РПЛ: не менее пяти клубов РПЛ готовы на Общем собрании членов Лиги во вторник поднять вопрос о том, чтобы зачислить в элиту не занявший 13-е место + проигравший стыки «Пари НН» или вылетевших напрямую «Оренбург»/»Факел», а «Урал».

Логика следующая: 15-16 места покинули РПЛ напрямую, а ход ответный игры «Нижнего» с «Сочи» вызвал у многих раздражение и оставил вопросы. И несмотря на то что при прочих равных приоритет у команд вышки, решать будет все равно ссполком.

И если мнение РПЛ + ФНЛ совпадет, не исключен вариант, что РФС выберет «Урал» для выступления в РПЛ будущего сезона. Но чтобы это случилось, клубы должны сначала вынести этого кандидата на голосование и большинством выбрать команду из Екатеринбурга», – написал источник.