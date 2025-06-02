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  • Клубы РПЛ выступили за включение в лигу «Урала» вместо «Химок»

Клубы РПЛ выступили за включение в лигу «Урала» вместо «Химок»

2 июня, 17:04
28

Шансы «Урала» занять вакантное место в РПЛ увеличиваются. За екатеринбуржцев выступают клубы.

  • Одно место в РПЛ свободно после снятия «Химок».
  • «Урал» в переходных матчах проиграл «Ахмату».
  • Также остается вариант с 15 командами в следующем сезоне.

«Урал» могут принять в РПЛ: не менее пяти клубов РПЛ готовы на Общем собрании членов Лиги во вторник поднять вопрос о том, чтобы зачислить в элиту не занявший 13-е место + проигравший стыки «Пари НН» или вылетевших напрямую «Оренбург»/»Факел», а «Урал».

Логика следующая: 15-16 места покинули РПЛ напрямую, а ход ответный игры «Нижнего» с «Сочи» вызвал у многих раздражение и оставил вопросы. И несмотря на то что при прочих равных приоритет у команд вышки, решать будет все равно ссполком.

И если мнение РПЛ + ФНЛ совпадет, не исключен вариант, что РФС выберет «Урал» для выступления в РПЛ будущего сезона. Но чтобы это случилось, клубы должны сначала вынести этого кандидата на голосование и большинством выбрать команду из Екатеринбурга», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал
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Комментарии (28)
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Desma
1748874154
Урал можно принять в РПЛ только ради сохранения «Екатеринбург Арены».
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нейтральныйкакникто
1748874306
НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ КЛУБОВ РПЛ?????А что , чуть менее тринадцати клубов РПЛ против или их мнение не интересует ????
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Semenycch
1748875853
Я тоже поддерживаю Урал. Огромный регион на границе Европы должен быть приставлен клубом в РПЛ.
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BAIv
1748876787
Урал явно засудили. А ждали окончания, а вдруг не получиться засудить Урал.
Ответить
Интерес
1748877818
Любое решение ущербно и подлежит аргументированной критике,при уходе РФС и РПЛ от ответственности за то,что замутили.Поэтому "концерт продолжается".
Ответить
Айболид
1748879029
Это конечно всё хорошо , но что такое Урал без Бикфалви ?
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bashnat013
1748880874
Урал проиграл все что можно с какого перепугу Урал должен заменить химки а не другой клуб из фнл
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bratskij
1748882287
Урал в РПЛ и это будет по чесноку.
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Cleaner
1748883398
Только из-за Президента Урала Иванова, который явно неадекватит, место в РПЛ нужно отдать Бульбашу и его команде Пари-НН.
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russkiisergei
1748890305
урал гавно - уже давно!!! изначально система вылета и стыков в этом сезоне не верна! если было известно, что Химки снимаются, то вылететь напрямую должен был только клуб с 16 места и Химки, 15 и 14 в стыки. но слишком умные из РФС тупого включили и продались.
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