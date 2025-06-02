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Сафонов погасил весь долг по алиментам

2 июня, 18:04
29

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов погасил долг по алиментам.

«В июне 2024 года Матвею запретили выезд из России после того, как суд обязал вратаря выплачивать четверть доходов в качестве алиментов бывшей жене Анастасии, с которой он развeлся в 2023 году. Изначально речь шла про 14 миллионах рублей, однако затем произошeл перерасчeт, по которому Сафонов должен был уже более 60 миллионов.

Футболист до применения запрета на выезд улетел во Францию, где начал выступать за «ПСЖ», но вот вернуться в Россию он не мог: его бы просто не выпустили обратно. Поэтому, например, игры сборной проходили без него. Спустя год Матвей полностью оплатил долг (с процентами это вышло более 66 миллионов рублей) и теперь, казалось бы, может спокойно вернуться на Родину.

Но, несмотря на выплату всех долгов, обеспечительные меры до сих пор не сняты. Если приставы их снимут, то, вероятнее всего, Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче против сборной Нигерии, который пройдeт 6 июня», – написал источник.

Ситуацию прокомментировал адвокат Сафонова Андрей Крючков.

«Я особо хочу подчеркнуть, что задолженность в размере 60 миллионов была рассчитана с учeтом того, что Анастасия, введя в заблуждение Матвея, попросила его в счeт алиментов переписать квартиру на дочь. Матвей рассчитывал, что он закрывает долги ещe до официального расторжения брака с Анастасией, однако Анастасия поступила непорядочно и сейчас утверждает, что никаких договорeнностей не было. Однако до настоящего момента после выплаты всех долгов аресты в отношении него и другие обеспечительные меры не сняты.

Матвей, как порядочный человек и заботливый отец, никогда не будет забирать у ребeнка никаких денег. После того как решение суда было утверждено Верховным судом РФ, мы решили оплатить задолженность по накопившимся алиментам. В том числе для того, чтобы Матвею облегчить передвижение не только за границей, но и в России», – сказал Крючков.

  • У Сафонова и бывшей жены Анастасии одна общая дочь.
  • Сейчас Матвей в браке с Мариной Кондратюк (Сафоновой), пара проживает в Париже.
  • На минувшей неделе Сафонов оформил с «ПСЖ» квадрупл.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (29)
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Айболид
1748877967
Фсё , тепеь его бывшая ..зда закуролесит по полной .
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Semenycch
1748878943
Олень!
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alll-333
1748880396
Ну и дай бог.
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SochineZ
1748881666
там шейхи наверняка спошляли после победы в ЛЧ, грех не заплатить
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кайрос
1748881795
Не туда когда то засунул свой конец Матвейка , ой не туда.Гы гы
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raritet
1748885150
Такая дамочка может потребовать ещё с Матвея отпилить кусочек " своей доли" от кубка. Что то нужно делать с футболистами. Может быть вместо каких то часов по тактико- техническим занятиям проводить с ними уроки начального сексуального образования???
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BAIv
1748888883
Жадность фраера сгубит!!! Обует его новая фифа круче мамочки его ребёнка!
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АЛЕКС 58
1748889771
Мэтью! Не вздумай своей стюардеске ребёнка заделать,эта тебя по миру пустит совсем без штанов.
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FWSPM
1748889924
психанул и с премиальных за лч отслюнявил этой ушлой лахудре
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Foxitkuban
1748927685
Почти три десятка комментариев, и не одного адекватного. Одни завистники и школота. Испанский стыд.
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