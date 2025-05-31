Мостовой высказался о потенциальной победе Сафонова в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил потенциальную победу «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Конечно, победу Сафонова в Лиге чемпионов нельзя будет сравнить с достижением Дмитрия Аленичева.

Я много за свою карьеру видел людей, которые даже на поле не выходили, но считаются обладателями Лиги чемпионов. Третьи вратари, защитники всякие. В заявке больше 20 человек – кто-то не играет, а медаль всe равно получит», – сказал Мостовой.