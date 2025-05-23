Известны 24 участника общего этапа Лиги чемпионов-2025/26, еще 5 определятся 25 мая

После финала Лиги Европы известны уже 24 клуба, которые выступят на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Это «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал», «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Д», «ПСЖ», «Марсель», «Монако», ПСВ, «Аякс», «Спортинг», «Галатасарай», «Славия» (Прага) и «Олимпиакос».

Напрямую в эту стадию ЛЧ отберется 29 команд. Последние 5 из них определятся по итогам матчей национальных чемпионатов 25 мая.

Три места достанется командам, которые займут оставшиеся места в топ-5 АПЛ. Сейчас на них претендуют пять клубов: «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».

Одно получит клуб, который станет 4-м в Серии A. За это место борются «Ювентус», «Рома» и «Лацио».

Еще одно достанется чемпиону Бельгии. На это звание претендуют «Брюгге» и «Юнион СЖ».