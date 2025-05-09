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  • Лига конференций. «Бетис» выбил «Фиорентину» благодаря голу на 97-й минуте, у Антони 1+1

Лига конференций. «Бетис» выбил «Фиорентину» благодаря голу на 97-й минуте, у Антони 1+1

Сегодня, 00:47
1

«Бетис» пробился в финал Лиги конференций-2024/25, где сыграет с «Челси».

Испанская команда по сумме двух встреч победила «Фиорентину».

Соперникам потребовалось дополнительное время, чтобы определить сильнейшего.

Решающим стал гол Абдессамада Эззальзули на 97-й минуте. Ему ассистировал Антони. До этого вингер, арендованный в январе у «Манчестер Юнайтед», забил сам.

Лига конференций. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

Фиорентина (Италия) – Бетис (Испания) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Антони, 30; 1:1 – Госенс, 34; 2:1 – Госенс, 42; 2:2 – Эззальзули, 97.

Первый матч – 1:2.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Фиорентина
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Комментарии (1)
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феникS
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Смотрел этот матч, самый крутейший из двух матчей ЛЕ и ЛК . Бетис заслужил выход в финал.
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