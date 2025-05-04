Кандидат на замену Станковичу, собеседование Черчесова в «Локо», Семак нарушил закон и другие новости

«Спартак» определился с основным кандидатом на замену Станковичу.

Нарушение Семаком ПДД попало на камеру – ему грозит штраф.

Экс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А.

Егоров спрогнозировал сокращение РПЛ до 10-12 клубов.

Вердикт ЭСК по неудалению зенитовца Барриоса в матче с «Динамо».

Быстров объяснил, почему не уехал в АПЛ.

Тотти травят в Италии за поездку в Россию.

Стало известно, за что Быстрова забанили на «Матч ТВ».

Петербургский судья не согласился с ВАР и не удалил игрока «Краснодара» в матче с «Рубином».

Определен лучший игрок «Спартака» в апреле.

«Краснодар» может оформить чемпионство на следующей неделе.

Черчесов прошел собеседование в московском клубе.