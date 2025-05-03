Егоров спрогнозировал сокращение РПЛ до 10-12 клубов

Инсайдер Сергей Егоров ожидает, что вскоре начнется движение за сокращение РПЛ.

«Очевидно, что рано или поздно лига столкнется с тем, что топ-клубы усилят давление с целью сократить РПЛ до 10-12 клубов, чтобы прибыльных матчей стало больше.

Очень бы хотелось, чтобы параллельно шло другое движение – сокращение госбабок в футболе. Тогда увидим и нормальное соревнование – не госкомпаний, которые ошибки менеджмента заливают деньгами государства, а хороших, умелых менеджеров, которые сами заработают на футболе», – написал Егоров.