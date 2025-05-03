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Егоров спрогнозировал сокращение РПЛ до 10-12 клубов

Сегодня, 11:02
5

Инсайдер Сергей Егоров ожидает, что вскоре начнется движение за сокращение РПЛ.

«Очевидно, что рано или поздно лига столкнется с тем, что топ-клубы усилят давление с целью сократить РПЛ до 10-12 клубов, чтобы прибыльных матчей стало больше.

Очень бы хотелось, чтобы параллельно шло другое движение – сокращение госбабок в футболе. Тогда увидим и нормальное соревнование – не госкомпаний, которые ошибки менеджмента заливают деньгами государства, а хороших, умелых менеджеров, которые сами заработают на футболе», – написал Егоров.

  • С момента основания РПЛ в 2001 году в лиге выступают 16 клубов.
  • Последние 6 сезонов выиграл «Зенит».
  • Этот сезон завершится 24 мая.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (5)
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aldo conte
1746260432
Что-то не верится, что наш футбол перейдёт на самоокупаемость и клубы будут жить только на свои доходы. Есть влиятельные болельщики с возможностями вливать государственные деньги в клубы, за которые они болеют. Я с ходу назову вам один такой клуб из Северо-Западного федерального округа, у которого денег как у дурака махорки. И потом можно финансировать не напрямую, а скрыто через рекламу. Как доказать, что это госкомпания внесла в бюджет клуба "кругленькую сумму" не за рекламу, а исходя из того, что председатель правления симпатизирует клубу "N".
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Факел1947
1746260905
ЗПРФ один оставьте и все награды на 100 лет вперёд.
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Тинез Розоп
1746261025
Москва 8 и Питер с Краснодаром?…
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Волжанин064
1746264769
Что у нас страна состоит из Москвы . Питера и Краснодара ???Остальные регионы нахер не нужны ???
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slavа0508
1746264937
Такие решения могут вести только расколу страны . что в регионах только водку пить ???Итак не театров . не зарплаты да и других нормальных развлечений ноль . так ещё и спорт уберите . а потом удивляетесь почему говорят . Москва и Питер это не Россия ...
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