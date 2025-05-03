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Стало известно, за что Быстрова забанили на «Матч ТВ»

Вчера, 17:17
24

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова прокомментировал свое отстранение от эфиров «Матч ТВ».

– Спросите у «Матч ТВ», почему меня там нет. Я не знаю.

– Есть версия, что ты оправдал Руслана Безрукова из «Рубина» за ту самую шутку после матча с «Зенитом».

– Да. Это был последний эфир. Но мне никто ничего не сказал. Больше меня не звали. После ситуации с Безруковым. На вопрос, в чем причина, я ответа не получил. Не знаю, кто принял решение.

Я бы хотел вернуться. Мне нравится сидеть, болтать о футболе. Я ни под кого подстраиваться не собираюсь. Как говорил, так и буду говорить. Что вижу, то и говорю.

Попросить Андрея Аршавина посодействовать возвращению? Каждый сам должен принимать решение, содействовать или нет.

  • Быстров дважды брал РПЛ с «Зенитом».
  • За сборную у Владимира 47 матчей, 4 гола, бронза Евро-2008.
  • Быстров сейчас в футболе не работает.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
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Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1746287755
Вовку интересно было слушать, он всегда говорил о футболе, а не о той дребедени, которую навязывает МатчТВ. Намного интереснее, чем примитивные Мор, Гасилин, Пирожков и т.п. """"
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BVG4
1746288343
Понятно ЗА ЧТО, но самое интересное КТО...
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FWSPM
1746288650
на гаспрем тв так шутить нельзя
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Spartak_forv@
1746288692
Эх,а жаль.Студия Матч ТВ и Володька были просто созданы друг для друга
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рылы
1746289730
"Мне нравится сидеть, болтать о футболе" ты, рыло тупое, ВИЗЖАЛ весь эфир как ипанько. самый дегенерат из всех ведущих, истеричка тупорылая, нормально ничего сказать не мог, только визги. и я не преувеличиваю. хорошо, что отстранили.
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Каратель помойников
1746289843
Почему забанили?- таблетки не принимал
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Городовой
1746292593
Как хочется на экран! Из штанов готов выпрыгнуть.
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svan61
1746294538
Ну и в чём проблема? Нравится сидеть, болтать о футболе - лавочки и поклонники в каждом дворе найдутся.
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Андрей1989
1746298016
Ну так Вова на Газпром параше говорить нельзя что думаешь
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Океан
1746318784
Если я правильно понял,то и на матч тв нужно писать только по ветру.
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