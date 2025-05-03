Стало известно, за что Быстрова забанили на «Матч ТВ»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова прокомментировал свое отстранение от эфиров «Матч ТВ».

– Спросите у «Матч ТВ», почему меня там нет. Я не знаю.

– Есть версия, что ты оправдал Руслана Безрукова из «Рубина» за ту самую шутку после матча с «Зенитом».

– Да. Это был последний эфир. Но мне никто ничего не сказал. Больше меня не звали. После ситуации с Безруковым. На вопрос, в чем причина, я ответа не получил. Не знаю, кто принял решение.

Я бы хотел вернуться. Мне нравится сидеть, болтать о футболе. Я ни под кого подстраиваться не собираюсь. Как говорил, так и буду говорить. Что вижу, то и говорю.

Попросить Андрея Аршавина посодействовать возвращению? Каждый сам должен принимать решение, содействовать или нет.