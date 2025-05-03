Быстров объяснил, почему не уехал в АПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал интерес из Европы, который был к нему.
«Говорили что-то про Англию… У меня было четкое понимание, что я туда не хочу и не поеду.
Почему? Я люблю нашу Родину, куда-то ехать… Остаться без рыбалки, без друзей, без родственников. В тот момент для меня это было невозможно», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Быстров дважды брал РПЛ с «Зенитом».
- За сборную у Владимира 47 матчей, 4 гола, бронза Евро-2008.
- Быстров сейчас в футболе не работает.
Источник: «Бомбардир»