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  • Петербургский судья не согласился с ВАР и не удалил игрока «Краснодара» в матче с «Рубином»

Петербургский судья не согласился с ВАР и не удалил игрока «Краснодара» в матче с «Рубином»

Вчера, 19:54
39

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

На 14-й минуте петербургский судья Кирилл Левников показал желтую карточку Витору Тормене за фол против Мирлинда Даку.

После этого ВАР предложил Левникову пройти к монитору и рассмотреть эпизод на предмет удаления краснодарца Тормены.

Левников, посмотрев эпизод, оставил свое решение в силе. То же самое Кирилл сделал неделю назад в матче «Спартак» – ЦСКА (1:2), когда ему предлагали назначить пенальти в ворота гостей, но арбитр не стал менять свое решение.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Левников Кирилл
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Комментарии (39)
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ZENIT-59
1746293670
С моей точки зрения Левников не изменил своего решения чтобы его не могли обвинить в предвзятости, ведь он питерец и если бы он удалил Тормену можно было бы признать его в подсуживании Зениту
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svan61
1746293969
ВАРу пора прекращать практику отсыла судей к монитору, а самим прятать голову в песок. Наверное, ВАР в состоянии вырабатывать окончательные решения самостоятельно и выдавать судье в поле. А такая система, как сейчас ничего не меняет - что есть ВАР, что его нет. И да, назначать питерского судить эту игру - подлость, так как налицо конфликт интересов, а человек слаб.
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Каратель помойников
1746294296
Бизднит не забалял кирюшке,вот он и судит как положено
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СильныйМозг
1746294507
У Зенита бы к этой минуте, уже троих бы удалили. Секта нормально судьям проплачивает.
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Айболид
1746295147
сегодня у поломойки "хероса" первый выходной за два года . Поэтому эта отрыжка оуновская цельный день истерично визжит на всех ветках . Экая срамотень !
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кайрос
1746296668
Был здесь в начале мой коммент---Петербургский судья не согласился с ВАР==== Вопросы у меня есть .ВАР для того чтобы подробно рассмотреть все детали.И судья после ВАРа выносит СВОЕ решение. Отсюда вывод -судья не может согласиться / не согласиться с ВАРом . Потому как ВАР не предлагает решение.Решение всегда за судьей ? Спрашивал--Знающие расскажите. --------------------Ответа не услышал. Сам посмотрел.
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Cleaner
1746299085
Да там и желтая карточка это предел для такого нарушения. Мяч был где то сзади и угрозы воротам Краснодара не было никакой. Тормена мяча не видел, потому и умысла игры рукой не было. СУДЬЯ ПРАВ, как бы ни хотелось болельщикам Зенита другого.
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FWSPM
1746299148
в гаспреме в связи с покупкой нового уголька за 35 млн урезали бюджет на судейство результат за окном
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russkiisergei
1746299907
оказывается в петербурге и адекватные люди есть!!! а, не только болельщики позора Российского футбола!!!
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Январь 59
1746336863
Пересмотрел все ветки ни один питерский болельщик не топит за удаление так, как топил комментатор матча. Нельзя так откровенно вести комментарий. Да матч сложный, игра и борьба на грани, но откровенной грубости в игре не было. Рубин бился как за годовые премиальные. Рубину респект , никто не скажет, что слил игру желая насолить Зениту. Всех болел, кто за быков болел поздравляю с победой.
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