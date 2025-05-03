Петербургский судья не согласился с ВАР и не удалил игрока «Краснодара» в матче с «Рубином»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».
На 14-й минуте петербургский судья Кирилл Левников показал желтую карточку Витору Тормене за фол против Мирлинда Даку.
После этого ВАР предложил Левникову пройти к монитору и рассмотреть эпизод на предмет удаления краснодарца Тормены.
Левников, посмотрев эпизод, оставил свое решение в силе. То же самое Кирилл сделал неделю назад в матче «Спартак» – ЦСКА (1:2), когда ему предлагали назначить пенальти в ворота гостей, но арбитр не стал менять свое решение.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
Источник: «Бомбардир»