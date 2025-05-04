Мусаев – о голе «Краснодара» «Рубину»: «Подсмотрели в АПЛ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал второй гол в ворота «Рубина» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

– До вас Рашид Рахимов сказал много теплых слов о «Краснодаре». Он заметил, что второй гол «Краснодара», который забил Тормена, на его взгляд, это был такой розыгрыш стандарта, который использовал «Рубин» еще в начале этого сезона. Вы с ним согласитесь, что вы, может быть, отчасти это где-то подсмотрели?

– Давайте будем честными. Этот стандарт, наверное, все впервые увидели у «Арсенала». «Арсенал», если вы смотрели последний матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда.

И, наверное, не мы, не они его придумали. А в РПЛ и «Динамо» делает похожие розыгрыши, еще какие-то команды делают. Я думаю, что не нужно себе – ни нам, ни им – приписывать эти лавры. Наверное, все мы его подсмотрели в английской Премьер-лиге.