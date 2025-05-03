Вердикт ЭСК по неудалению зенитовца Барриоса в матче с «Динамо»

ЭСК РФС по просьбе «Динамо» разобрал эпизод неудалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 26-го тура РПЛ (1:1).
Решение ЭСК следующее.
«Время по таймеру: 58 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса.
Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вильмара Барриоса.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита».
- В поле судил Виталий Мешков.
- «Динамо» оригинально отреагировало на неудаление Вильмара.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.