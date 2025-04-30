Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы сборную России»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о составе сборной Узбекистана. За национальную команду, помимо игрока московской команды, выступает защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

– Согласен, что в Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звезд. Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

– У кого больше шансов выиграть в личной встрече: у сборной Узбекистана или России?

– Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию.