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Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы сборную России»

30 апреля 2025, 15:19
39

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о составе сборной Узбекистана. За национальную команду, помимо игрока московской команды, выступает защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

– Согласен, что в Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звезд. Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

– У кого больше шансов выиграть в личной встрече: у сборной Узбекистана или России?

– Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Узбекистан Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (39)
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...уефан
1746017718
..."А где твоя Родина, сынок?!"(с)...
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Spartak_forv@
1746019049
Ну по такой логике Узбекистан и Бразилию с Германией обыграет)
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Цугундeр
1746027280
Белого ослика будешь обыгрывать.. сзади.
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Городовой
1746029195
Да... Победоносная серия российской сборной даже на узбеков не производит впечатления. С чего бы?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746033217
Типичный аульный Обоссек,как такого в великий клуб ЦСКА взяли,загадка.Его место с метлой на улице
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Томик
1746038202
А что это за команда такая? Во что играют? В нарды?
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wolgar
1746041132
Ну не знаю как в футболе, но в Яндекс доставке и такси эконом Узбекистан точно чемпионы мира!
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Qachkai
1746068601
Вполне возможно, что Узбекистан обыграет сборную России. У нас уровень футбола в данное время ниже плинтуса.
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СПОРТ 21 века
1746096484
Вообще они не так давно играли и Узбекистан не обыграл Сборную России. Причём играл он дома при приличной аудитории. Так что говорить можно что угодно, а на футбольном поле происходит всё иначе. Российские футболисты возможно вальяжные по своей сути (ленивенькие такие), но когда соберутся, то могут обыграть любого соперника из любого статуса. Жизнь не раз это уже нам демонстрировала...
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ZeBolotny
1746111766
Ну так в чём проблема? Приезжайте и выигрывайте! А то никто не хочет играть, а потом кричат -"мы бы обыграли!"
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